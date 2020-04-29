İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı

Kent genelinde koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı.

HAVALARIN ISINMASI TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

İstanbul genelinde koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik, havaların ısınmasıyla yeniden hareketlenmeye başladı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kent genelindeki sakinlik bugün havanın ısınmasıyla birlikte kentin bazı noktalarında trafikte yoğunluğa neden oldu.

EDİRNE İSTİKAMETİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

E5 Karayolu Haliç Köprüsü ve Şirinevler mevkiinde Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Mesai saatinin bitmesiyle başlayan trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 17.30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçüldü. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.