İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu

Türkiye'deki koronavirüs salgını ve cuma günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde İstanbul'daki kamu çalışanlarının mesai saatlerinde de düzenlemeye gidildi.

"RAMAZAN BAYRAMI SONUNA KADAR..."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uygulamayı Twitter'dan şu sözlerle duyurdu: "COVID19 tedbirleri kapsamında; 27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır."

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada ise: "Şehrimizde COVİD-19 Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;

İstanbul'da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,

27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır" ifadelerine yer verildi.