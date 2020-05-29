İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da "Fetih Şöleni" düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okundu.

İSTANBUL'UN FETHİ CANLANDIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans yoluyla halka seslendi. Sözlerine Fetih Suresi'nin mealiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fetih yıkmanın değil inşa etmenin, imhanın değil ihyanın, zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolüdür' ifadelerini kullandı. Konuşma sonrasında Ayasofya'nın hemen dışarısında İstanbul'un fethinin canlandırılması seyredildi.

HAVAİ FİŞEK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

İBB'nin organize ettiği etkinlikler kapsamında ilk olarak saat 20.45'te İBB Orkestralar Müdürlüğü Mehter Takımı, Kız Kulesi'nde konser verdi. Mehteran Birliğinin "Hücum Marşı" eşliğinde yapılan havai fişek gösterisi, İstanbul Boğazı'nı aydınlattı.

Fethin kilit noktası Haliç'te ise saat 21.05'te su, ışık, lazer ve pyro gösterisi gerçekleştirildi. Eşzamanlı olarak hazırlanan görseller, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Romanos Kapısı, tarihi surlar, Rumeli Hisarı ve Galata Port'a yansıtıldı.

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