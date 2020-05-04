İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı.

MESAİNİN BİTİMİ VE YAĞIŞIN ETKİSİYLE YOĞUNLUK OLUŞTU

Haftanın ilk çalışma gününde mesainin bitimi ve yağışın etkisiyle birlikte yoğunluk oluştu. İstanbul'un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü.

YÜZDE 45 SEVİYELERİNE ULAŞTI

E-5'in bazı noktalarında trafik ağır bir şekilde ilerlerken, yoğunluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerinde yüzde 45 seviyelerine ulaştı.