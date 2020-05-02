Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi

Atatürk Havalimanı'nda yapımına aralıksız devam edilen bin yataklı salgın hastanesi, havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '45 günde bitecek' dediği hastanenin kaba inşaatının büyük bir bölümü tamamlandı. Hastanenin peyzaj çalışması ve çevre asfaltlama çalışmalarına başlanırken; çatı kısmının ise neredeyse bittiği görüldü.

İKİ TANE SALGIN HASTANESİ YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KABA İNŞAATIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BİTTİ

Hastane yapımında sona doğru gelinirken, kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi. Hastanenin peyzaj çalışması ve çevre asfaltlama çalışmalarına başlanırken, çatı kısmının da neredeyse bittiği görüldü. Öte yandan hastanenin ofis malzemeleri de depolara taşındığı öğrenilirken, kaba inşaatın bitimiyle malzemelerin hastane içerisine yerleştirileceği öğrenildi. Hastanenin yapım çalışmaları da drone ile havadan görüntülendi.