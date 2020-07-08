İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yüzde 71'i tamamlandı

Türkiye'nin ilk insansız hızlı metrosu olan ve 120/km saat hız ile seyir edilebilecek İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın inşaat çalışmaları adeta dev bir yer altı şehrini andırıyor. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattının Kağıthane-Havalimanı bölümünün 2021 yılının ikinci çeyreğinde, Gayrettepe-Kağıthane kısmının ise 2021 yılı sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapımını üstlendiği İstanbul Havalimanı'na metro hattının çalışmaları koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Havalimanına ulaşmak için planlanan metro projesinin toplam uzunluğu 70 kilometreyi buluyor. Bunun 37,5 kilometresi Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasında, 32 kilometresi ise Halkalı- İstanbul Havalimanı arasında inşa ediliyor.

YÜZDE 71'İ TAMAMLANDI

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattında yapım faaliyetleri 07.12.2016 tarihinde başladı. Havalimanı-Halkalı Metro Hattında ise iş 07.03.2018 tarihinde başladı. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda ise tünel açma işlemleri bitti ve iş genelinde gerçekleşme oranı yüzde 71'i buldu.

600 BİN YOLCU TAŞIMASI BEKLENİYOR

Birçok istasyonda ise rayların montajına başladı, istasyonda mimari işler ve yürüyen merdiven montaj işlemleri ise devam ediyor. İstasyonların yüzde 63'lük betonarme kısımları tamamlandı. Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 km/saat olup, istasyonlar ve güzergah, araçların 4'lü veya 8'li diziler halinde işletilmesine imkan tanıyacak şekilde tasarlanarak günlük 600 bin yolcu kapasitesi sağlanması bekleniyor.

KARAYOLUNDAKİ TRAFİK YÜKÜ ÖNEMLİ ORANDA AZALACAK

Hattın ilk önce daha kısa bir süre test için sürücülü olarak ardından sürücüsüz olarak kullanılması planlanıyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı mesafesi 35 dakika gibi kısa bir sürede kat edilecek. Metro hattı, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerin sınırlarından geçerken, şehir içi karayolu trafik yükünü önemli oranda azalacak.

İstanbul Havalimanı metro istasyonları son teknoloji ile donatılıp modern bir konsept ile dizayn edilecek. Havalimanı metro istasyonunda tavanda ve yerde kağıttan uçak siluetleri aydınlatılarak dizayn edilen bir konsept oluşturuldu. Trenler ilk etapta sürücülü daha sonra sürücüsüz olacak ve peronlarda otomatik kapılar olacak.

CUMHURBAŞKANI, 10 MAYIS'TAKİ TÖRENE KATILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni 10 Mayıs 2020 günü gerçekleştirilmişti. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığın şehir içi raylı sistem alanında yaptığı yatırımların özel bir örneği olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda önemli bir dönüm noktasında olduklarını ifade etmişti.