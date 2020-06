İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı

A Haber Muhabiri Melis Coşan, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda canlı yayın yaptığı sırada fırtınanın etkisiyle ağaçtan kopan dalın başına çarpması sonucu kanlar içinde kaldı. Coşan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda son durumuyla ilgili "Korkulacak bir şey yok, dikiş atıldı. Şu an gayet sağlıklıyım" dedi.

CANLI YAYINDA KORKU DOLU ANLAR

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken o anları canlı yayında izleyicilere aktaran A Haber muhabiri zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile ağaçtan kopan dal parçasının kafasına çarpması ile yaralanan muhabir canlı yayında korku dolu anlar yaşadı.

"ŞU AN KAFAMIZA AĞAÇ DÜŞTÜ"

A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaşadığı zor anları şu sözlerle anlattı: "Biz Beşiktaş'tayız. Burada durmakta oldukça zorlanıyoruz. Çok fazla dolu yağışı var. Yollar adeta göle döndü şu an. Sadece 3 dakika içinde yollar bu hale geldi. Trafik kilitlendi, araçlar ilerleyemiyor. Şu an yayın yapmak çok zor, hem sağanak hem dolu yağışı var. Gözümü açamıyorum. Şu an kafamıza ağaç düştü."

"ŞU AN GAYET SAĞLIKLIYIM"

Coşan, daha sonra Instagram hesabından hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaştı şunları yazdı: "Arkadaşlar, gayet iyiyim, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Korkulacak bir şey yok, dikiş atıldı. Şu an gayet sağlıklıyım. Fotoğrafta gördüğünüz gibi güzel doktorlarımız hemen müdahalesini yaptı."