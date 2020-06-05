İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Haftalar sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar mesai saati bitimine yakın yollara düştü. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 70'e ulaştı.
05.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:28
Haftalar sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar mesai saati bitimine yakın yollara düştü. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 70'e ulaştı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından vatandaşlar yollara düştü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Merter D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi. TEM Otoyolu İstoç mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 70'lere dayandı.