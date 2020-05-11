İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Eminönü ve Karaköy'deki trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü. Bugün hava sıcaklığınında mevsim normallerinin üzerine çıkması Eminönü bölgesinde insan ve araç trafiğinin artmasına neden oldu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bölgede trafik yoğunluğu zaman zaman koranavirüs salgını öncesine yaklaştı. Unkapanı Köprüsü'nden Eminönü merkeze kadar yüzlerce metrelik araç kuyrukları oluştu.

Bu yol sürücüler tarafından dakikalarca süren bekleyişin ardından geçilebildi.

TERSANE CADDESİ'NDE DE DURUM ÇOK FARKLI DEĞİLDİ

Yine aynı bölgede iskelelerinin karşısından, İstanbul Valiliği'ne dönüş yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Karaköy, Tersane caddesinde de durum çok farklı değildi.

Bölgede bulunan dükkanların açılması nedeniyle caddede gün boyu insan ve araç trafiği oluştu.