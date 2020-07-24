İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor. Tarihi namaz için Ayasofya Camii çevresine akın eden on binler havadan görüntülendi.

Namaz için belirlenen alanların dolması sonrası İstanbul Valiliği, alana giriş yasağı getirildiğini belirtti. Namaza dakikalar kala havadan çekilen görüntülerde Ayasofya Camii civarında tüm alanların dolduğu gözlendi.