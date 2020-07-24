İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi
Ayasofya Camii'ndeki ilk Cuma namazı için belirlenen alanlar doldu. Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan da görüntülendi.
24.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:31
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor. Tarihi namaz için Ayasofya Camii çevresine akın eden on binler havadan görüntülendi.
Namaz için belirlenen alanların dolması sonrası İstanbul Valiliği, alana giriş yasağı getirildiğini belirtti. Namaza dakikalar kala havadan çekilen görüntülerde Ayasofya Camii civarında tüm alanların dolduğu gözlendi.
NE OLMUŞTU?
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.