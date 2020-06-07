Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından normalleşme sürecinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşların fotoğraflarını paylaşarak uyarırken bugün İstanbul'da çekilen fotoğraflar Bakan'ı yine kızdıracağa benziyor.

İSTANBUL'DA SAHİLE AKIN VAR

İstanbul'da hava sıcaklığının yükselmesi ve haftalar sonra kısıtlamasız ilk Pazar gününde vatandaşlar boğaza akın etti. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından vatandaşlar bugün İstanbul Cankurtaran Sahili'ne akın etti.

SOSYAL MESAFE VE MASKE YOK

Sosyal mesafe ve maske gibi önlemlerin hiçe sayıldığı sahilde vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti. Sahilde güneşlenenler arasında ortalama 2 metre olması gerekirken büyük kalabalıkların yan yana olması da dikkat çekti.