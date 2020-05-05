İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen monoklonal antikor geliştirdi

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, koronavirüs salgınını önlemede İsrailli bilim insanlarının "çığır açacak" bir adım attığını aktardı. Bennett, İsrail'in Kovid-19'u insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdiğini ifade etti.

05.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:45

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemede "çığır açacak" bir adıma imza attığını söyledi.

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GELİŞTİRİLEN ANTİKOR VÜCUTTAKİ VİRÜSÜ "NÖTRALİZE" EDİYOR

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret eden Bennett, 50'den fazla bilim insanının Kovid-19 aşısını geliştirmek için çaba harcadığını dile getirdi. Savunma Bakanı Bennett, Covid-19'u insan vücudunda izole edebilen "monoklonal nörtleştirici antikor" geliştirildiğini belirtti.

"Koronavirüsün panzehirini geliştirmek için çığır açıcı bir adım" ifadesini kullanan Bennett, "monoklonal nörtleştirici antikor"un hastalığa yol açacak virüsü vücutta "nötralize" ettiğini ifade etti.

PANTETİNİ ALDILAR

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü, uluslararası bir ilaç şirketinin seri üretim yapmak istediğini, bu nedenle "monoklonal nörtleştirici antikor" buluşunun patentini aldıklarını kaydetti.

ENSTİTÜNÜN GEÇMİŞİ

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü 1952 yılında İsrail Savunma Güçleri'nin bir parçası olarak kuruldu. Sonradan özelleştirilen enstitü teknik olarak başbakanlığa bağlı ve Savunma Bakanlığı ile yakın bir bağı bulunuyor.