İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler

İsrail'in Haaretz Gazetesi, NBA'de Boston Celtics forması giyen, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firari Enes Kanter ile bir röportaj gerçekleştirdi.

FETÖ'cü Kanter, tehdit edildiğini iddia ettiği röportajda ABD'deki FBI ajanlarıyla planlı ve sürekli olarak görüştüğünü itiraf etti. Ayrıca FBI tarafından korunduğunu da söyledi.

"ERDOĞAN İLE MÜCADELEM YENİ BAŞLIYOR"

ABD dahil dünyanın çeşitli ülkelerinde sosyal medya düzenlemeleri yapılırken, Kanter Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesini özgürlük kısıtlaması olarak değerlendirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözlerinde direk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı görüldü. FETÖ'cü Enes Kanter, "Erdoğan ile mücadelem yeni başlıyor" dedi.

Kanter öte yandan terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürerek PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonları Kürtlere karşı yapılan saldırı gibi aktardı.

(Kaynak: Sabah)