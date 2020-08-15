Ispanaklı kiş tarifi nasıl yapılır? Ispanaklı kiş malzemeleri nelerdir? Kremasız ıspanaklı kiş tarifi nasıl yapılır?

Az malzemesi, kolay yapımı ile sıkça tercih edilen lezzet, en pratik hali ile sizlerle. Ispanaklı kiş tarifi tüm detayları ile haberimizde.

ISPANAKLI KİŞ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kiş Hamuru İçin:

1 su bardağıun

2 yemek kaşığıtereyağı

1 tutamtuz

1/2 su bardağısu

Ispanaklı Dolgu İçin:

1 demetıspanak

1 yemek kaşığıtereyağı

1,5 paketkrema

1 tatlı kaşığıtuz

1 çay kaşığıpul biber

1 çay kaşığıkarabiber

1 adetyumurta

4 dilim hellim peyniri

ISPANAKLI KİŞ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kiş Hamurunun Hazırlanması İçin: Unu geniş bir kabın içine eleyin.

Diğer malzemeleri ilave edip, hamuru yoğurun. Streç filme sarıp, buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.

İç Dolgunun Hazırlanışı: Tavayı ısıtın ve tereyağını eritin. Ispanakları tereyağında soteleyin. Pul biber, tuz ve karabiber ile aromalandırın.

Fırını 170 dereceye ayarlayın.

Ispanaklar soğuduktan sonra, krema, yumurta ilave edip harcı karıştırın.

Kiş hamurunu, tart kalıbına yerleştirin. Çatalla minik delikler açın. Dolguyu dökün, hellim peynirlerini küp küp doğrayın ve dolgunun üzerine ilave edin. 15-20 dakika pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

KREMASIZ ISPANAKLI KİŞ TARİFİ

Hamuru için

125 gr tereyağ oda sıcaklığında

2, 5 su bardağı un

1 yumurta

2 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tuz

Harç İçin

Yarım kilo ıspanak

Pul biber

1 cimdik tuz

Üstü için

1 su bardağı rendelenmiş kaşar