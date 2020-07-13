İsmi Fenerbahçe ile anılan Beşiktaşlı Gökhan Gönül: Neler olacağını sezon sonu göreceğiz

Beşiktaş'tan ayrılacağına kesin gözle bakılan ve adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül, Yeni Malatyaspor maçı sonrası transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu konuyla ilgili, "Bir şekilde hedefimiz var. Beşiktaş Kulübü olarak bir hedef varsa bunun için elimizden gelen her şeyi son ana kadar yapmak zorundayız. İki hafta kaldı, ligi bakalım nerede bitireceğiz? Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.

Sezon sonu siyah beyazlılarla sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül'ün adı uzun zamandır eski takımı Fenerbahçe ile anılıyor.