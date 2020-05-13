Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Süper Lig'e verilen arada gelecek yılın takımını kurma hedefiyle çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ilk imzayı Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'e attırmıştı. İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayı giyerek açıklamalarda bulundu.
13.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:21
Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasını yaptı.
Formayı giydikten sonra açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, transferi yapan Fenerbahçe yönetimine teşekkürlerini iletti.
"HERKESE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
Sarı-lacivertli takıma transferinin hayırlı olmasını dileyen 21 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle kulüp başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar" ifadelerini kullandı.