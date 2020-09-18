İsmail Koncuk kimdir? İsmail Koncuk kaç yaşında, nereli? İsmail Koncuk hayatı ve biyografisi!

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İYİ PARTİ ADANA MV. İSMAİL KONCUK KİMDİR?

İsmail KONCUK

Adana / Ceyhan - 1959, Musa, Sevim.

Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu.

Öğretmenlik görevine Konya'da başladı, Adana'da devam etti. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında emekli olarak İYİ Parti'ye geçti ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngilizce bilen Koncuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.