İskoçya - İsrail UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İskoçya - İsrail maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Euro 2020 turnuvası Euro 2021'e ertelendi ve turnuva 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Turnuvaya katılacak son 4 takım play offun ardından belli olacak. Peki İskoçya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki İskoçya - İsrail play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...
İSKOÇYA - İSRAİL EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?
İskoçya - İsrail Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.
İSKOÇYA - İSRAİL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.
İSKOÇYA - İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?
İskoçya - İsrail Euro 2021 play off eleme maçı UEFA TV ekranlarında canlı olarak paylaşılacak. Maçı uefa.tv den izleyebilirsiniz.
İSKOÇYA - İSRAİL ELEME MAÇI NEREDE?
Maç Hampden Park, Glasgow'da oynanacak.