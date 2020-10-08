İskoçya - İsrail UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İskoçya - İsrail maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi

UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki İskoçya - İsrail play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...

İSKOÇYA - İSRAİL EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

İskoçya - İsrail Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.

İSKOÇYA - İSRAİL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.

İSKOÇYA - İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

İskoçya - İsrail Euro 2021 play off eleme maçı UEFA TV ekranlarında canlı olarak paylaşılacak. Maçı uefa.tv den izleyebilirsiniz.

İSKOÇYA - İSRAİL ELEME MAÇI NEREDE?

Maç Hampden Park, Glasgow'da oynanacak.