İskoçya'daki prestijli St. Andrews Üniversitesi'nde tecavüz iddiaları sonrası zorunlu 'cinsel rıza...

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri kabul edilen İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi, tecavüz iddialarının ardından öğrencilere "cinsel rıza" dersleri verileceğini açıkladı.

Instagram'da "St. Andrews Survivors" (St. Andrews Mağdurları) adıyla açılan bir hesapta onlarca kişi üniversitede tecavüz ya da cinsel tacize uğradığını yazdı.

Üniversitenin bir "kardeşlik" (fraternity) kulübü, iddialarla ilgili olarak bazı kişilerin üyeliğini askıya aldı.

Üniversite yetkilileri, önceliklerinin mağdurlara destek vermek olduğunu söylüyor.

İskoçya polisi, iddialarla ilgili başlattığı inceleme kapsamında üniversiteyle çalıştığını duyurdu.

Mağdurlara 'sessiz kalmayın' çağrısı

Üniversitenin rektör yardımcısı Instagram hesabını açan kişiyle görüştü ve mağdurların sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.

Instagram hesabında cinsel saldırı, taciz ve tecavüze uğradığını söyleyenler yaşadıklarını anlatıyor.

Hesaptaki tüm paylaşımların tamamının üniversiteyle bağlantılı olmadığı belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, "Alpha Epsilon Pi" adlı Amerikan üniversitelerinde yaygın olan türden bir kardeşlik kulübünün St. Andrews kolunda dokuz ayrı tecavüz vakasından söz edildiğini yazdı.

Kulübün Facebook sayfasındaki 3 Temmuz tarihli bir mesajda, haklarında tecavüz suçlaması bulunan tüm üyelerin üyeliklerinin askıya alınacağı, yeni üye programında "tecavüz karşıtlığı kültürü eğitimine" yer verileceği belirtildi.

Açıklamada "İddiaların içeriğini korkunç buluyoruz ve bunları son derece ciddiye alıyoruz" denildi.

Üniversitenin yeni akademik yılında, yönlendirme programı kapsamında tüm öğrencilere kayıt öncesinde "cinsel rıza" dersi almaları zorunluluğu getirildi. Derslerin öğrencileri cinsel saldırıyla mücadele konusunda bilinçlendirmelerinin amaçladığı belirtiliyor.

1413'te kurulan St. Andrew Üniversitesi, geçen yıl Guardian gazetesinin Britanya'daki en iyi üniversiteler sıralamasında Oxford'u geçerek, Cambridge'ın ardından ikinci sırada yer almıştı.