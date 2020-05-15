İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
Türkiye'deki koronavirüs salgınında uyulması gereken "kontrollü sosyal hayat" kuralları İstanbul'da yok sayıldı. Havanın ısınmasıyla birlikte çok sayıda İstanbullu sokağa çıkma yasağı öncesinde sahil kenarlarına akın etti.
15.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:13
İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte sahillere akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralını unutup her şey normalmiş gibi davranış sergilemesi dikkat çekti.
YÜZLERCE KİŞİ BİRLİKTE YÜRÜDÜ
Akşam saatlerinde yoğunluğun arttığı sahillerde sosyal mesafe kuralını unutan yüzlerce vatandaş beraber yürürken, toplu halde sohbet ortamları oluşturdu.
MASKE HARİCİ DİĞER KURALLAR YOK SAYILDI
Maske takma kuralına bir çok vatandaşın uyduğu gözlemlenirken ara ara bu kuralın da hiçe sayıldığı gözlendi. Bostancı, Maltepe ve Kartal sahillerinde oluşan yoğunluk akşam saat 22.00 sıralarında görüntülendi.