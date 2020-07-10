İş yeri nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla iş yeri mi, işyeri mi? İş yeri ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "iş yeri". Peki, iş yeri nasıl yazılır? TDK'ya göre işyeri mi, iş yeri mi yazılır?
10.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:12
İş yeri kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, iş yeri TDK'ya göre nasıl yazılır? İş yeri nasıl yazılır? İş yeri mi, iş yeri mi? TDK'ya göre iş yeri kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE İŞ YERİ NASIL YAZILIR?
İş yeri: Yanlış
İş yeri: Doğru
TDK'YA GÖRE İŞ YERİ NE DEMEK?
iş yeri
1. isim Bir görevin yapıldığı yer.
2. isim, hukuk İşçinin iş sözleşmesine göre çalıştığı yer.