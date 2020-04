Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan neden öldü? Irrfan Khan hayatı ve biyografisi!

Milyoner (Slumdog Millionaire), Pi'nin Yaşamı ve Jurassic World gibi gişe rekortmeni filmlerindeki rolleriyle tanınan ve kanser tedavisi gören ünlü Bollywood aktörü Irrfan Khan, 53 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Irrfan Khan kimdir? İşte, Irrfan Khan hayatı ve biyografisi! Irrfan Khan filmleri!

IRRFAN KHAN NEDEN ÖLDÜ?

Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde bir hastanede öldüğü belirtilen Khan'a 2018'de "nöroendokrin tümörü" teşhisi konulmuştu. Irrfan Khan, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hastanede ameliyat olmuş, daha sonra hayranları için bir açık mektup yayımlayarak kanser tedavisi sürecinde "yaşadığı acı ve belirsizlikleri" anlatmıştı. Kanser tedavisi gören ünlü Bollywood aktörü Irrfan Khan, 53 yaşında hayatını kaybetti.

IRRFAN KHAN KİMDİR?

Ölüm tarihi ve yeri: 29 Nisan 2020

Doğum tarihi: 7 Ocak 1967, Jaipur, Hindistan

Boy: 1,83 m7 Ocak 1967 Hindistan'da doğan ünlü aktör 30 yılı aşan sinema kariyerinde 50'den fazla yerli filmde yer aldı. Bollywood filmleri ile tanınan Hintli aktör, yer aldığı ingilizce yapımlar olanThe Namesake, New York, I Love You, A Mighty Heart, Slumdog Millionaire, The Amazing Spider-Man, and Life of Pi ile adını tüm dünyaya duyurdu.

1967 yılında Rajasthan'da dünyaya geldi. 1984 yılında oyunculuk eğitimi almak için Yeni Delhi'deki Ulusal Drama Okulu'na kaydoldu.

30 ylı aşkın süredir filmlerde rol alan Irrfan Khan, kariyeri boyunca 50'den fazla yapıtta boy gösterdi. Film eleştirmenleri tarafında Hint sinemasının en iyi aktörlerinden biri olarak görülen Irrfan Khan, pek çok ödüle de layık görülmüştü.

Ünlü aktör ilk çıkışını 1988'de "Salaam Bombay!" filmi ile yaptı. Irrfan Khan, 2013'te Paan Singh Tomar filmindeki başrolüyle Hindistan Ulusal Film Ödülü'nü kazanmıştı.

Müslüman bir ailede dünyaya gelen Irrfan Khan, gençlik yıllarında kriket sporu ile de ilgilenmişti. 1995 yılında Sutapa Sikdar ile evlenen Irrfan Khan'ın bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi.