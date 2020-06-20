İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak

İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs pandemisi nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak.

KAPASİTENİN YÜZDE 5'İ ÇALIŞIYOR

Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle kapasitelerinin yüzde 5'inin çalıştığı belirtildi. Aynı zamanda 14 günlük karantina süresinin varışlar için neden olduğu belirsizliğin de bu duruma katkı sağladığı ifade edildi.

İŞTEN ÇIKARMALAR BAKANA BİLDİRİLDİ

Şirket kriz sebebiyle hava yolunun büyüklüğünü azaltma gereği duyduğunu ve toplu işten çıkarmalar hakkında İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanı'na bir bildirimde bulunduğunu da belirtti. Sendika Fórsa, kayıpları en aza indirmek için görüşecek olsa da ilk planda 500 personelin işten çıkarılması var.