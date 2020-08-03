Irina Moroziuk kimdir? Çaykur Rizespor'un futbolcusu Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk kaç yaşında, nereli?

Spor gündeminde ve magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan Irina Moroziuk, söylemleri, paylaşımalar ve kıyafetleri ile gündem oluyor. Peki, Irina Moroziuk kimdir, mesleği ne? İşte Irina Moroziuk hakkında merak edilenler…

IRİNA MOROZİUK KİMDİR?

Mesleği: Instagram yıldızı, spor yöneticisi, model

Irina Moroziuk ülkenin en popüler Instagram yıldızlarından biri olarak bilinen Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un karısıdır ve mdodellik yapmaktadır. 2019 yılında Lviv'de FC Lion'un başkanı oldu ve Ukrayna tarihinde bir futbol kulübüne başkanlık eden ilk kadın oldu.

Irina Moroziuk

Irına Moroziuk'in Instagram'da yaklaşık 150 bin takipçisi bulunuyor. Irına'nın paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni alıyor.