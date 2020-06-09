İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde iki büyük deprem deprem meydana geldi.

İLK DEPREM 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Beyram ilçesi olan deprem, yerel saatle 20.38'de kaydedildi. Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AYNI BÖLGEDE 1 SAAT ARAYLA 2. DEPREM OLDU

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Laristan ilçesinin Beyram bölgesi olan deprem, yerel saatle 21.48'de kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.