İnter - Mönchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki İnter - Mönchengladbach maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

INTER - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İnter - Mönchengladbach maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Maç bugün akşam 10'da başlayacaktır.

INTER - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İnter - Mönchengladbach maçını Bein Sports 4 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında da yayınlanacak.

INTER - MONCHENGLADBACH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Giuseppe Meazza Stadı, Milano'da oynanacak.