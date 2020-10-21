İnter - Mönchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
21.10.2020 19:42 | Güncelleme: 21.10.2020 19:47
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün grupların diğer 1. maçları oynanacak. Peki İnter - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki İnter - Mönchengladbach maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?
INTER - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
İnter - Mönchengladbach maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Maç bugün akşam 10'da başlayacaktır.
INTER - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
İnter - Mönchengladbach maçını Bein Sports 4 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında da yayınlanacak.
INTER - MONCHENGLADBACH MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Giuseppe Meazza Stadı, Milano'da oynanacak.