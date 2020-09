İnstagram sözleri: En güzel Instagram biyografi sözleri, İnstagram fotoğraf sözleri

İnstagram sözleri çok merak ediliyor. Peki instagram biyofrafi sözleri, instagram fotoğraf altına yazılacak sözler, instagram durum sözleri, instagram bio sözleri, instagram güzel sözler, instagram cool ve havalı sözler nelerdir?

INSTAGRAM SÖZLERİ

- Sevdiğiniz kadın, iki kilo aldım derse ne güzel senden iki kilo daha var diyip sevin lütfen..

- Çok talibim var diyenler sevinmeyin! Ucuz malın alıcısı çoktur.

- Yalnız olmayı, gitmem diyenlerden öğrendik.

- Zaman bende durdu.

- Bana yüreğinle gel, bahanelerinle değil!

- Dayanağı yalnız Allah olan birini, nasıl yıkabilirsin?

- Zorlama! Ya kalbin kırılır, ya hevesin.

- Klavyedeki boşluk tuşu gibisin, çok yer kaplıyorsun ama boşsun işte!

- Bakma öyle suskun durduğuma, dağlarında sesi çıkmaz, unutma!

- İnsanlar da fotoğraf gibi. Ne kadar büyütürsen o kadar düşüyor kalitesi.

- Başka birisinin yanında gülmek varken, başkası için ağlamak neden?

- Unutmak; evin tozunu kirini halının altına süpürüp evi temiz sanmak gibi bir şey.

- Yarınların neyi getireceğini bilmiyorum ama neyi getirmeyeceğini biliyorum...

- Başkası da benim seni sevdiğim gibi sevmesin diye öldüğümde kalbimi kimseye bağışlamıyorum.

- Sadece gülüşümü yakala öfkem sana ağır gelir.

- Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Özgürlüğün sırrı ise cesaret.

- Ruh eşi çok sıradan, bana suç ortağı lazım!

- Ayrılık eğer yazılmış ise o zaman sana veda etmek gerekir.

- Kendi değerini kendin bileceksin, başkasından beklediğin değer her zaman geç kalınmış olandır.

- Yanında kendimi rahat hissetmediğim biriyle atılacak tek bir adımım yok.

- Birisinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalış.

- Kitap gibi kadınları imlası bozuk erkekler okuyamaz!

- Hayat ileriye bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır.

- Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

- Böcek olmayı kabullenenler ezilince şikâyet etmemelidirler.

- Gülüşlerim var benim her sıkıntıya eyvallah diyen.

- Küme düşse de hayallerim şampiyonluğa oynar gülüşlerim!

- Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.

- Seni öldürmeyen şey, güçlendirir. (Joker)

- Sen vurursun dikiş atarla, ben vururum toprak atarlar.

- Küçücük hatıraların bıraktığı büyük anlamlar...

- Yazdıklarımız veya paylaştığımız fotoğraflarda hepimiz mutlu hayatlar yaşıyoruz ama madalyonun öteki yüzünü bizden başka kimse bilmiyor.

- Uzak dur çek elini benden senin gibi seviyesizleri çok geride bıraktım ben.

- Artık yeni baştan olmaz. O duygularla çoktan vedalaştık.

- Kısa hayatını, yanlış insanlarla doldurma!

- Kimi sevdiysem gitti, Sen ayrıcalık yap ve gitme ne olur.

- Benden başkası olmayacak. Kıskancım ben, o kadar!

- Ben, sonu böyle olsun diye sevmemiştim.

- Mükemmel değilim ama en azından sahte de değilim.

- Sustuklarımı duyabilen biri ile bir ömür geçirebilirim.

- Mutlu mu olmak istiyorsan kimseden bir şey bekleme!

- Az insan, çok huzur.

- Sorun değil, yalnızlık konusunda doktora yaptım.

- Sen ve diğerleri diye ikiye ayrılmıştı, dünyam...

- Gidene kal demek acımak gibiydi.

- Gerçek bir arkadaş, dünyanın geri kalanı dışarı çıktığında içeri giren kişidir.

- Dostluk iki bedende bir akıldır.

- Bana dikenini gösterirken, başkalarına çiçek açışını hiçbir zaman unutmayacağım.

- Kalbimi kırdığın gecenin sabahında bile sana sarılıp ağlamak istiyorum. Bu kadar neden sever insan...

- Herkes leşi yorsun. Yapma ne olur.

- Aşk müziğe ayarlanmış bir arkadaşlıktır.

- Bana düşman kim varsa hep zayıf noktamdan vurmaya çalıştı. Bilmedikleri insan yüzleştiği yaralarla kanatamazsınız.

- Sevmeye korkar oldum. Teşekkürler, eserinle iftihar edebilirsin...

- Nasıl koydum ama? Seni insan yerine...

- Ve bir gün kalem diyecek ki; bu kadar yazdığın yeter. Artık çiz gitsin!

- Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım hâlbuki bütün numaralar sendeydi.

- Eğleniyorum. Çünkü, kendim gibi davranıyorum. Sevdiğim şeyi yapıyorum. Önemli olan da bu değil mi?

- Birisi tarafından derinden sevilmek size güç verir, birisini sevmek size cesaret verir.

- İnsan özledikçe durgunlaşır.

- Bir keşkeye daha yer yok kalbimde.

- Seni şifrem yapacaktım ama "Karakter yetersiz" diyor..

- Bizimkisi, bir ömür sürsün...

- Sanki dünyamdaki bütün renkler kayboldu.

- Sana biraz adam ol diyeceğim seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

- O seni bitirdi, sen onu bitiremedin.

- Güzel günler yakında demişlerdi.

- Aşk bir düşmanı bir arkadaşa dönüştüren tek güçtür.

- Her zaman gülümsemeyle tanışalım, çünkü gülümseme sevginin başlangıcıdır.

- Cesur olmak, karşılık olarak hiçbir şey beklemeden, koşulsuz sevmektir.

- Kalbim karla karışık aşk yaşıyor bugünlerde, beynim ise dolu dolu seni düşünüyor.

- Yıllar geçiyor yaralar değil..

- Bütün kaygıları dağıtan güzel bir kelime var. Hayırlısı...

EN GÜZEL İNSTAGRAM BİYOGRAFİ SÖZLERİ

Duygularımın sürüklediği uzun ve karanlık yolda, kırılan umutlarımı arıyorum sensiz.

Birisi tarafından derinden sevilmek size güç verir, birisini sevmek size cesaret verir.

Gerçek bir arkadaş, dünyanın geri kalanı dışarı çıktığında içeri giren kişidir.

Bir kadın sadece mutluluktan ağlamalı.

En güvendiğin insanın yaşattığı hayal kırıklığını affetsen bile asla unutamazsın.

Adamlık her gün aynı kadına aşık olmaktır.

Her insanın yaşadığı en az iki hayatı var. Biri bildiğiniz vitrinlik diğeri bilmediğiniz derinlik.

Herhangi bir erkek sana, seni sevdiğini söyleyebilir. Gerçek bir adam ise seni sevdiğini gösterir.

Dostluk iki bedende bir akıldır.

Sorun değil, yalnız olma konusunda genelde iyiyimdir.

Selam olsun, tuttuğu eli bir ömür bırakmayanlara.

Aşk müziğe ayarlanmış bir arkadaşlıktır.

Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin.

Deli gibi severek aklını almalısın kadının. Yarı yolda bırakıp ahını değil.

Hayırlısı yakın, vefasızı uzak olsun.

Rüzgar esiyorsa eğer bırak söğüt düşünsün. Çınara zaten bir şey olmaz.

Ölümü o kadar kolaylaştırdılar ki yaşamak olağanüstü bir şey oldu.

İNSTAGRAM FOTOĞRAF SÖZLERİ / FOTOĞRAF ALTINA YAZILACAK SÖZLER

Ve yine seni ne kadar özlediğimi anlatamadım harflere ve yine seni ne kadar özlediğimi bir ben bildim sadece.

Anne sevgisi hariç her şeyden şüpheleniyorum.

Her dost dosdoğru dost olmuyor.

Sevmiyorum artık, bayram etsin papatyalar.

Kavgalar özür dileyince değil, özleyince geçer.

İki kelime yetiyor seni seven kalbi kırmaya. Sonra roman yazsan ne fayda?

O yar! Herkese göz kulak, bana 'el' oldu.

Uykularımı kaçıran yaşanmışlıklar var.

Mesafeleri önemsemeyin, çok sevin.

Bazen ağlamak istemezsin ama gözlerin seni dinlemez.

Birinin hayatına öylece girip, onlar için değerli bir hale gelip, sonra da çekip gidemezsin öylece.

Dostluk iki yürek arasında akan bir nehir gibidir. Gittiği yeri de temizler, geldiği yeri de.

Kol kıllarının dip boyası gelmiş kızlar ben prensesim diyor.

Görsen hayalimdeki seni, kıskanırsın. (Elif Şafak)

En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir.

Sükûtun da bir sesi vardır. Onu duyacak yürek lazım.

İnsanın derdi Allah olursa diğer dertler tası tarağı toplar gidermiş.

Bir başarıdan bir satır, başarısızlıktan bir kitap öğrenebilirsiniz. (Paul Brown)

Bana da yazıklar olsun; çağırsan yine geleceğim.

Ya farkıma vardığında, farkın kalmamış olursa?

Neden sancılar eksik olmaz, iyi insanların yüreğinden?

Elini açtığında duan olmalıydım. Bedduan değil.

Özlediğiniz biri var ama yapabileceğiniz bir şey yok dimi?

Bana senin olduğun şehir lazım.

Ruh eşi çok sıradan, bana suç ortağı lazım.

Sen yeter ki çocukluk yap, gönlümde salıncağın hazır.

Dostluk unutulmayacak kadar güzel ve sadece ender insanlarla yaşanacak kadar özledir.

Geldiğin zaman boşluk dolduran değilsin, gittiğin zaman yeri doldurulamayansın canım arkadaşım.

Yağ satardık, bal satardık; ne güzel yıllardı kimsenin kimseyi satmadığı.

Konuşurken kendini iyi hissettiğin insanı sakın kaybetme.

Dost, paradan zor kazanılır, ama paradan kolay sarf edilir.

Kalp herkeste var; yürek başka bir şey.

Aşkım benden sıkıldıysan kefen bakalım mı?

İNSTAGRAM COOL VE HAVALI BİYOGRAFİ SÖZLERİ

Gözlerine aşık olsaydın, kalbini kalbime yazmazdım ben seni gerçekten. Seni sözlerle sevmek lazımmış bunu anladım.

Boşuna dönüyorsun dünya! Okeyin ikisi de bende.

Ayrılık eğer yazılmış ise o zaman sana veda etmek gerekir.

Seni ben geleceğimde bir ekmek alıp beslemek için sevdim. Ama sen geleceğinde yatlar katlar istedin, benden hayır gelmez sana git at kendini yalan sevdalara.

Kitap gibi kadınları imlası bozuk erkekler okuyamaz!

Siz erkekler hepiniz aynısınız! diyen kızlara sesleniyorum; Siz düzgün olsaydınız da hepimizi tanımasaydınız.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha çok onur vericidir.

Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

Çok talibim var diyenler sevinmeyin! Ucuz malın alıcısı çoktur.

Sadece gülüşümü yakala öfkem sana ağır gelir...

Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.

Bizde geri vites yok! Gerekirse ilerden döneriz.

İNSTAGRAM DURUM SÖZLERİ

Zincire vurulmuş küfürlerimin kilidiyle oynuyorsun, yapma!

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Tek başına hayatı öğrenen insanı kimse yokluğuyla korkutmaz.

Mermi ve çiçek arasındaki tek far şudur! Biri ölmeden önce atılır diğeri ise öldükten sonra…

Ve bir gün kalem diyecek ki; bu kadar yazdığın yeter. Artık çiz gitsin!

Mutluluğun tek çaresi, onu paylaşmaktır. (Byron)

Vefa, çok ağır yüktür. Her insan taşıyamaz!

Kendini yalnız hisseden için her yer çöldür. (Anton Çehov)

Aradığına ulaşamıyorsan, bil ki sorun hatlarda değil, menfaatlerdedir.

Herkesin menfaatine geldiğin kadar iyisin bu sahte hayatta.

Kalp herkeste var; yürek başka bir şey.

Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir.

Anlatmak istersin, fakat yorgunsundur. Anlatmadan anlaşılmak istersin, mecalin yoktur. Sonra boş ver dersin. Bırak kim ne düşünürse düşünsün.

INSTAGRAM GÜZEL SÖZLER

Bir gel diyeni olmayınca şarkılara sığınıyor insan.

Kariyerinden önce bana nasıl davrandığını ve bana neler hissettirdiğini önemsiyorum.

Sen yeter ki çocukluk yap, gönlümde salıncağın hazır.

Biraz kalbimiz kırık, ama iyiyiz.

Sakın silmeyin, silmeyin boşuna ölümsüz aşkların gözyaşlarını!

Bir insan âşık olunca; kıskanır, bağırır, kısıtlar, hesap sorar, sahiplenir... ama; anlayana işte...

Sana söz geçmişten konuşmayacağım bir daha. Bugün adımlarından başlıyor her şey, bir kıvrımıdır giysinin bana yaşamaktan kalan.

Sıradan bir şey olup aklına gelmeyi isterdim.

Nasıl ki ben bir hiçim bakmak dururken sana, yüreğin bende diye üstüne titreyerek, olmuşum yavrusunu esirgeyen bir ana.

Yeniden olamaz bazı şeyler, o duygularla vedalaştık.

İntikam almayı sevmem ama ödeşmek âdettendir.

Herkes aynı hayatta kendini bir şey sanma, ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa...

Seni sevdiğimi göreceksin sevmediğim zaman, çünkü iki yüzüyle çıkar karşına hayat.

Yazdıklarımız veya paylaştığımız fotoğraflarda hepimiz mutlu hayatlar yaşıyoruz ama madalyonun öteki yüzünü bizden başka kimse bilmiyor.

INSTAGRAM BİYOGRAFİ SÖZLERİ İNGİLİZCE

Trust is a dangerous game. (Güven tehlikeli bir oyundur.)

Sometimes you miss the memories not the person. (Bazen kişiyi değil anıları özlersin.)

Just because I don't react, doesn't mean I didn't notice. (Tepki vermiyor olmam farkına varmadığım anlamına gelmez.)

One day at a time.Dare to be different. (Farklı olmaya cesaret et.)

Nothing lasts forever. (Hiçbir şey sonsuz değildir.)

Dum spiro spero. (Nefes aldığım sürece umudumu yitirmeyeceğim.)

People come and go, that's life. (İnsanlar gelir ve gider, işte hayat bu.)

I am not perfect, I am original. (Mükemmel değilim, orijinalim.)

I was quiet, but I was not blind. (Sessizdim ama kör değildim.)

Memories never die. (Hatıralar asla ölmez.)

The best thing i did was believe in myself. (Yaptığım en iyi şey kendime inanmaktı.)

In order to succeed, you must first believe that you can. (Başarmak için öncelikle başarabileceğine inanman gerekir.)

No reason to stay is a good reason to go. (Kalmak için bir sebebinin olmaması, gitmek için iyi bir sebeptir.)

Time changes everyone. (Zaman herkesi değiştirir.)

Love takes courage. (Sevgi cesaret ister.)

Never lose your inner child. (İçindeki çocuğu asla kaybetme.)

Friend, sometimes shorter, sometimes it is a flower that grows as long as. (Arkadaşlık bazen bir çiçeğin büyüdüğü kadar uzun bazen de kısadır.)

No one knows what is going on inside us. (Kimse içimizde ne olduğunu bilmiyor.)

INSTAGRAM BİYOGRAFİ SÖZLERİ KISA

Müzikler, kaçabileceğimiz tek yer.

Başka yerde arama bak gök yüzünde izin var.

Ah benim dağ gibi durup, dal gibi kırılan kalbim.

Bazen çiçek, bazen felaket.

Giden geri gelmezmiş, inanmak istemedim... (ki halim yok)

Ay, güneşten daha güzel.

Bu uzun bekleyiş sarılmayla bitsin artık.

Çünkü gülerken gözleri kısılıyor.

Öyle güzel gülüşü var ki sevmesem ziyan olacak.

Severek yaşamak karşında ki insana yapabileceğin en güzel şeydir.

Sevin ve sevilin hayat o zaman daha güzel olacak

Küçük hatıralar büyük anlamlar içerir bende.

Biriyle mesajlaşırken sırıtıyorsan o senin için "biri" değildir.

En büyük zenginlik seni anlayan birine sahip olmak.

"Benimsin" kadar samimi bir kelime daha yok.

Eğer dayanağın Allah ise seni kolay kolay kimse yıkamaz.