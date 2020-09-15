Instagram şifresi nasıl değiştirilir? Instagram şifresi nasıl yenilenir? Instagram şifresi değiştirme Instagram şifresi yenileme

Özellikle Instagram bazı noktalarada oldukça karmaşık olabiliyor. Kendi uygulamasının ve içerisindeki hesapların güvenliğine oldukça dikkat ediliyor. Bu sebeple şifre değiştirme işlemleri oldukça yüksek güvenliklerden geçiyor. Tek bir adımla yapılamayan şifre değişiklikleri birkaç adım ile ve bu üstün güvenlik durumlarının aşılması ile elde edilebiliyor.

Aslında şifre değiştirmek size anlatacağımız adımları takip ettiğinizde çok da zor değil. Bu adımlar ile siz de kolayca şifrenizi değiştirebilirsiniz.

INSTAGRAMDA ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Öncelikle şifre değişikliğinde başarılı olabilmeniz için hesabınıza tanımlı mail adresinizi ve ya telefon numaranızı çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Aksi takdirde şifre değişikliği yapamamakla kalmaz hesabınızı kaybetme tehlikesiyle de karşılaşırsınız. Bu gibi bir durum olsun istemiyorsanız haberimizdeki adımları oldukça dikkatli bir şekilde takip edin.

ADIM ADIM INSTAGRAM ŞİFRE YENİLEME

Öncelikle tahmin ettiğiniz bir şifre ile giriş yapmayı deneyin.

Muhtemelen başarılı olamayacaksınız. Altta bulunan şifremi unuttum kısmına tıklayın.

Daha sonra kayıtlı olan telefon numaranıza şifre isteyin.

Şifre ile beraber şifre yenilemeye tıklayın ve size gönderilen şifre ile şifre ile yenileyin.

Eğer telefonunuz kayıtlı değilse mail adresinize şifre yenileme linki gönder butonuna tıklayarak şifre yenileme linki isteyin.

Mail adresinize gidin ve gelen linke tıklayın. Bu link sizi direkt olarak olarak şifre yenilemesi yapacak.

Linkin sizi yönlendirdiği ınstagram sayfasından şifrenizi kolayca yenileyin.

Bu iki seçenek oldukça kolay bir şekilde şifrenizi yenilemenizi sağlayacaktır.

INSTAGRAM ŞİFRENİZİ GÜÇLENDİRİN

Uzun bir şifre, güçlü bir şifredir. 10 ila 12 karakterli bir şifre iyi bir başlangıç olabilir. Dağınık kelimeler kullanın. Şifreniz kolay gelsin olduğunda yine saldırganların işi oldukça kolaylaşmış oluyor. Yaratıcı, kişisel ve birkaç kelime işinize yarayacaktır.

instagram

INSTAGRAMIN TARİHİ

Instagram, ilk kez Burbn olarak San Francisco'da geliştirilmeye başladı. Bu, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından oluşturulan bir mobil check-in uygulaması idi. İsim olarak "instant camera" (polaroid fotoğraf makinası) ve "telegram" (telgraf) birleşimine karar verdiler. 6 Ekim 2010 yılında, Instagram iOS uygulaması resmi olarak App Store üzerinden yayınlandı. Nisan 2012'de Instagram, 500 milyon dolarlık değerleme ile risk sermayedarlarından 50 milyon dolar topladı. 3 Nisan 2012'de Instagram, Android telefonlara yönelik uygulamasının bir sürümünü yayınladı ve bir günden kısa bir süre içinde bir milyondan fazla indirildi.

INSTAGRAM HİKAYELER BÖLÜMÜ

Instagram, 2016 yılı Ağustos ayında gelen Instagram Stories özelliği ile, ana sayfada sola doğru kaydırma yapıldığında, 24 saat içinde silinecek olan fotoğraf ve videolar eklenip paylaşabilme özelliğini açtı. Snapchat'e karşı yapılan bir hamle olan bu hikaye bölümü oldukça kısa bir sürede çok popüler oldu. Kasım 2017 yılında yapılan güncelleme ile Instagram kullanıcılara uzun süre görüntülene bilen Hikayeler Arşivi oluşturmalarına izin verdi.

INSTAGRAMIN DOĞRULANMIŞ ROZETLERİ

Sahte hesapların ayırt edilebilmesini sağlamak için Instagram tarafından tanınmış kişilere, global şirketlere ve Yerel İşletmelere verilen doğrulanmış rozetler veriliyor. Doğrulanmış rozet bir diğer ismiyle "mavi tik" sadece belirli gruptaki kişilere verilmektedir. Tanınmış bir kişi, ünlü, global marka, global varlık olma durumlarında bu rozetler veriliyor.

TBT ÖZELLİĞİ

Instagram tbt özelliğini instagram hikayeler bölümde kullanıma açtı. Bu sayede insanalar tbt yani throw back thursday etiketiyle fotoğraflarını yayınlayabilir oldu.