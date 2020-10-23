Instagram hesabı nasıl açılır? Instagram login hesabı açma nasıl yapılır? Telefondan veya bilgisayardan instagram hesabı nasıl açılır?

Dünya çapında bir pazarlama aracına dönüşen ve çok popüler olan instagram uygulaması bir fotoğraf paylaşma platformudur. İnsanların anının güzelliğini, sevincini, mutluluğunu veya hüzünlü zamanlarını paylaştığı instagram bugün en çok kullanılan platformlar arsında yer almaktadır. Öyle ki kullanıcı sayısı gün geçtikçe artan instagram nasıl açılır? Instagramda yeni hesap açma işlemi nasıl yapılır? Bilgisayar ve telefonlardan instagrama nasıl giriş yapılır?

İNSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?

Instagram'da hesap açabilmek için halihazırda iki farklı yöntem mevcut:

1. Android işletim sistemli telefonlarda Play Store, iOS işletim sistemli Apple telefonlarda ise App Store marketlerinden Instagram uygulamasını indirilebilir, bu uygulamalar üzerinden hesap oluşturabilirsiniz.

2. Bir diğer yöntemde ise bilgisayarınızın internet bağlantısı aracılığıyla Instagram'ın web sitesine giriş yapabilir ve tarayıcı üzerinden Instagram hesabı oluşturabilirsiniz.

CEP TELEFONU YA DA TABLET ÜZERİNDEN INSTAGRAM HESABI

Akıllı cihazınızdan Instagram hesabı açmak için öncelikle Instagram uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Eğer akıllı cihazınız Android işletim sistemi ile çalışıyor ise Play Store, iOS işletim sistemi ile çalışıyor ise App Store marketleri aracılığıyla Instagram uygulamasını indirebilirsiniz.

Instagram uygulamasını indirdikten sonra Instagram hesabı açmak için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde:

1. Telefonunuza indirdiğiniz Instagram uygulamasının ikonuna dokunarak uygulamayı açın.

2. Karşınıza çıkan ekranda yer alan "Hesabın yokmu?" butonuna dokunun.

3. Ardından gelen ekranda ise "E-posta adresi veya telefon numarasıyla kaydol" butonuna dokunmanız gerekiyor.

4. Bir sonraki aşamada Instagram'da yeni hesap açma işlemlerinin gerçekleştirildiği ekran karşınıza gelecek. Bu ekrandaki 1. satıra halihazırda kullandığınız cep telefonunuzu ya da e-posta adresinizi girin. 2. satıra ise isim ve soyisim bilgisi girin. 3. satırda Instagram hesabınızda kullanacağınız kullanıcı adınızı yazın. 4. satırda ise şifrenizi belirleyip "Kaydol" butonuna dokunun.

BİLGİSAYARDAN İNSTAGRAM HESABI AÇMA

Bilgisayardan Instagram hesabı açmak için öncelikle aşağıdaki bağlantıya tıklayın, ardından yazının devamında paylaştığımız adımları takip edin.

Bilgisayardan Instagram hesabı açma adımları şu şekilde:

1. Yukarıdaki Instagram hesap açma linki bağlantısına tıkladığınız takdirde karşınıza Instagram'a giriş ve kayıt işlemlerinin yapıldığı sayfa gelecek. Yeni bir Instagram hesabı açmak için bu sayfada yer alan kaydol butonuna tıklayın.

2. Instagram'a kayıt olmak için en üstte yer alan satıra cep telefonunuzu ya da e-posta adresinizi yazın.

3. İkinci satıra ise isim ve soyisim bilgisi girin.

4. Üçüncü adımda ise Instagram hesabınızda kullanacağınız kullanıcı adınızı belirlemeniz gerekiyor. Bu aşamada belirleyeceğiniz kullanıcı adının, daha önce Instagram'da kullanılmamış olması gerekiyor.

5. Son adımda ise Instagram hesabınızın şifresini belirleyip kaydol butonuna tıklayın.