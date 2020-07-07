İnsanoğlu nasıl yazılır? TDK'ya göre insanoğlu mu, İnsanoğlu mu? İnsanoğlu ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "insanoğlu". Peki, İnsanoğlu nasıl yazılır? TDK'ya göre insanoğlu mu, insanoğlu mu yazılır?

07.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:56

İnsanoğlu kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, insanoğlu TDK'ya göre nasıl yazılır? İnsanoğlu nasıl yazılır? İnsanoğlu mu, insanoğlu mu? TDK'ya göre insanoğlu kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE İNSANOĞLU NASIL YAZILIR?

İnsanoğlu: Yanlış

İnsanoğlu: Doğru

İNSANOĞLU İLE ÖRNEK CÜMLELER

İnsanoğlu: isim, (insa'noğlu)

İnsan, âdemoğlu, fâni:

"Yaşanılanlar, görülenler ve öğrenilenler ne kadar acı olursa olsun, macera insanoğlu için büyük bir nimetti." - İhsan Oktay Anar