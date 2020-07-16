İnisiyatif nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla inisiyatif mi, insiyatif mi? İnisiyatif ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "inisiyatif". Peki, inisiyatif nasıl yazılır? TDK'ya göre insiyatif mi, inisiyatif mi yazılır?

16.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:28

İnisiyatif kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, inisiyatif TDK'ya göre nasıl yazılır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif mi, inisiyatif mi? TDK'ya göre inisiyatif kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim

TDK'YA GÖRE İNİSİYATİF NASIL YAZILIR?

İnsiyatif: Yanlış

İnisiyatif: Doğru

TDK'YA GÖRE İNİSİYATİF NE DEMEK?

inisiyatif

Fransızca initiative

1. isim Öncecilik, üstünlük.

2. isim Karar verme yetkisi.

3. isim Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.