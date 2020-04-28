İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan İngiltere ve İtalya'da son 24 saatte gerçekleşen vaka sayıları açıklandı.

Buna göre, İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi. İtalya'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359'a yükseldi.