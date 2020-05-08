İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor

Futbolun yerel liglerde yavaş yavaş normale dönmesi yönünde kararların verildiği bu dönemde İngiltere Premier Lig'in akıbeti merak konusu. Lig yönetimi, "yeniden başlangıç projesi" kapsamında maçları 8 Haziran'da başlatmayı düşünüyor.

Kulüplerin büyük çoğunluğu yeniden başlangıç projesine tam destek veriyor. Ancak az sayıdaki kulüp ile bazı oyuncular ikna edilebilmiş değil. Kulüp hissedarları, gelecek haftanın başında video konferans yöntemi önemli bir toplantı yapacak. Bu toplantının ardından hissedarlar, sağlık endişesi yaşayan oyuncuları dinleyecek.

KULÜPLER KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASINI İSTİYOR

İngiliz basınına göre, ligin başlamasını isteyen kulüp hissedarları asi olarak nitelendirdikleri kulüpleri puan silme cezası ile tehdit edecek. Zira özellikle alt sıralarda bulunan kulüpler, maçların tarafsız sahada oynanmasına şiddetle karşı çıkıyor ve küme düşmenin kaldırılmasını istiyor. Oyunculara ise ligin yeniden başlamamasının hem kulüpler hem de kendileri için büyük bir felaket olacağı mesajı verilecek.

(Kaynak: beIN SPORTS)