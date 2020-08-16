İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu Kevin de Bruyne seçildi

Premier Lig'i Liverpool'un ardından 2. sırada tamamlayan Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, Thierry Henry'nin rekorunu egale ettiği sezonda Premier Lig'in en iyi oyuncusu seçildi.

16.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:31

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu ödülünü, Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne kazandı.

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Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezonun en iyi futbolcusu ödülü, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla belirlendi.

6 İSMİ GERİDE BIRAKTI

Oylamada Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson ile Sadio Mane, Southampton'dan Danny Ings, Burnley'den Nick Pope ve Leicester City'den Jamie Vardy'yi geride bırakan de Bruyne, ödülün sahibi oldu.

HENRY'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

Geçen sezon ligi 13 gol ve 20 gol pasıyla tamamlayan de Bruyne, Arsenal formasıyla 2002-03 sezonunda Thierry Henry'nin kırdığı ligin asist krallığı rekorunu egale etmişti.

29 yaşındaki de Bruyne, Vincent Kompany ve Eden Hazard'ın ardından son 9 sezonda bu ödülü kazanan 3. Belçikalı oyuncu oldu.