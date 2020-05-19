İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Premier Lig, oyuncular ve kulüp çalışanlarına yapılan 748 testte 3 farklı kulüpte toplamda 6 koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Virüse yakalanan isimlerden birinin, Burnley Yardımcı Antrenörü Ian Woan olduğu öğrenildi.
19.05.2020 23:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:14
İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklandı.
Burnley Kulübü, Woan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde 7 günlük karantinaya girdiğini duyurdu.
HİÇBİR SEMPTOM GÖSTERMEDİ
Herhangi bir semptom göstermeyen İngiliz antrenöre 25 Mayıs'ta yeniden Kovid-19 testi yapılacağı belirtildi.
Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.