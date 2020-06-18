İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 0,10 seviyesinde olan politika faizini sabit tuttu. BoE Para Politikası Kurulu (MPC), söz konusu kararı oy birliği ile alırken, varlık alım programını ise bire karşı sekiz oyla 100 milyar sterlin artırarak 745 milyar sterline yükseltti.

NORMALLEŞMEYLE TÜKETİCİ HARCAMALARI İYİLEŞTİ

MPC tutanaklarında son verilerin ışığında İngiliz ekonomisinde olumsuz şartların beklenenden daha hafif olabileceği belirtildi. Tutanaklarda, bankanın halen yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefini koruduğu, riskli varlıkların fiyatlarının mart ayındaki düşük seviyelerden sonra yeniden yükselmeye başladığı belirtildi. MPC tutanaklarında, karantina uygulamasının gevşetilmesi ve ekonominin yeniden açılmaya başlamasıyla tüketicilerin harcamalarında iyileşmeye yönelik işaretlerin görüldüğü belirtildi.

MART VE NİSANDA EKONOMİ BÜYÜK ORANDA DARALDI

İngiliz ekonomisinin mart ayında yüzde 6, nisan ayında ise yüzde 20 seviyesinde daraldığı hatırlatılan tutanaklarda, bununla birlikte devam eden döneme ilişkin olarak büyüme işaretlerinin görüldüğü ifade edildi.

Tutanaklarda, "Benzeri görülmemiş mevcut durum, küresel ekonomi ve İngiliz ekonomisinin görünümünü olağan dışı şekilde belirsiz kılmaktadır. Görünüm, salgının nasıl dönüşeceğine, kamu sağlığına ilişkin alınan önlemlere ve hükümetlerin ve hane halkını bu unsurlara nasıl karşılık vereceğine bağlı olacak" şeklindeki ifadelere yer verildi.