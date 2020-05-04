İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 288 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 734'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 734'e yükseldi. Ülkede 3 bin 985 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 190 bin 584'e ulaştığı ifade edildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada son 24 saatte 85 binden fazla korona virüs testinin yapıldığını ifade ederken, bugün belirtilen ölüm oranının Mart ayının sonundan bu yana gerçekleşen en küçük günlük artış olduğunu açıkladı. Hancock, ölüm oranlarındaki artışın önümüzdeki günlerde daha düşük olacağını düşündüklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı, korona virüs vakalarının geliştirilen telefon uygulaması ile takip edileceğini duyururken, gelecek hafta Wight Adası'nda denenmeye başlanacağını aktardı. Bakan, uygulamayı adada yaşayan herkesin telefonuna indirmesi yönünde çağrıda bulunurken, halkın bu konuda kendilerine yardım edeceğinden emin olduklarını belirtti.

İngiltere Tıbbi Baş Yardımcı Memuru Prof. Dr. Jonathan Van-Tam, yaptığı açıklamada 30 Nisan tarihinden bu yana korona virüs vaka sayılarında da düşüş olduğunu belirtti.

Öte yandan İngiltere'de bugün Nisan sonu hedefi olan ve daha önce uygulanan 100 bin korona virüs test vaadinin altında kalınan ikinci gün oldu.

(İHA)