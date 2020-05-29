İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan ayında sadece 19 araç üretildi. Bu rakam 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana üretilen en düşük araç sayısı oldu.
İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de otomotiv şirketlerinin koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretim tesislerini kapatmasıyla Nisan ayında otomobil üretiminin, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99,7 seviyesinde azaldığı bildirildi. SMMT açıklamasında, İngiltere'de Nisan ayında sadece toplam 197 araç üretildiği, böylece 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük araç üretim verisinin kaydedildiği belirtildi.
ÜRETİM YILLIK BAZDA ARTTI
İngiltere'de Nisan ayı itibarıyla yıllık bazda ise toplam otomobil üretimi yüzde 27,6 azalarak toplam 319 bin 449'a geriledi. Açıklamada, İngiliz otomotiv şirketlerinin nisan ayında salgınla mücadelede sağlık personelinin kullanması için 700 bin kişisel koruyucu ekipman üretimi yaptığı belirtildi.