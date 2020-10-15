İngiltere'de gizli polislere talimat! Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilecekler

Ulusal standartları belirleyen polis kolejinin pazartesi günü yayınladığı kılavuza göre, açığa çıkma tehdidini en aza indirgeyecek şekilde söz konusu ilişkinin kısa mümkün olduğu kadar kısa tutulması ve yaşanan durumun derhal üst düzey yetkilendirme görevlilerine bildirilmesi gerekiyor.

İSTİSNAİ DURUMLARDA CİNSEL İLİŞKİ KABUL EDİLEBİLİR

Sözcü'nün haberine göre, 2015 yılında Metropolitan Polisi'nin tazminat ödemesine ve gizli polislerin "istismarcı ve manipülatif" ilişkiler kurdukları yedi kadından özür dilenmesine neden olan bir skandala rağmen yeni düzenleme hayata geçti. Buna rağmen rehberde şüphelilerle ilişkilerin yasak olduğu belirtilirken, gizli bir operasyondan ödün vermemek için cinsel temas ve iletişim kabul ediliyor; bu yönteme yalnızca istisnai durumlarda başvurulması gerektiğinin altı çiziliyor.

DERHAL RAPOR EDİLECEK

"Gereklilik vaziyet" ve "istisnai durumun" ne olduğunu polis memurlarının belirleyeceği kılavuzda aynı zamanda şu ifadeler de yer aldı: "Gizli görevli bir memur, samimi bir cinsel ilişkiye girerse (örneğin, yapmamaları halinde kendilerine ve/veya başkalarına yönelik acil bir tehdit algılarsa), bu faaliyet tehdidi azaltmak için gerekli asgari davranışlarla sınırlandırılacaktır." Soruşturma yapılması ve operasyonun devam edip etmeyeceğine karar verilmesi için gizli polislerin bu durumu derhal kayıt altına almalarının gerektiğinin ve 'derhal' kıdemli memurlara durumu rapor etmelerinin beklendiğinin altı çizildi.

CİNSEL İÇERİKLİ İLETİŞİME ONAY

Kılavuzda, "Gözetim ve yönetişim organlarına yönlendirme, uygun olduğu durumlarda düşünülmelidir" ifadeleri yer aldı. Ayrıca operasyonu denetleyen kıdemli görevliler de gereken durumlarda cinsel içerikli iletişim (örneğin, online olarak) kurulmasına onay verecekler. Bununla birlikte bu tür iletişimlere yetki veren herhangi bir memur, kılavuzun "teminat ihlali" olarak tanımladığı kuralı da dikkate almak durumunda.

KİMİSİ İSTİSMAR OLARAK GÖRÜYOR

Bu durumun ayrıca gizli polis tarafından bir taktik olarak kullanılmaması gerektiğinin de altını çizdi. Öte yandan bu gelişme, bu tarz manipülatif ilişkilerin kurbanı olan şahıslar tarafından öfkeyle karşılandı. Telegraph'a konuşan Alison isimli şahıs, 2015'teki skandaldan bu yana hiçbir şeyin değişmediğini vurguladı. O dönem Mark Jenner adlı bir gizli polis tarafından manipüle edilen ve Jenner'la 5 yıllık bir ilişki yaşayan Alison "En azından police rehberlerinde şimdi bu tür ilişkilerin yanlış olduğu ve hiç yaşanmaması gerektiği söyleniyor ancak bu yeterli değil. Benim ve tanıdığımız 30'dan fazla kadının yaşadıkları, maruz kaldıkları istismar son bulmalı" dedi.

"YASALLAŞTIRMAK DEĞİL YASAKLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Bu günlerde Police Spies Out Of Lives (Casus Polisler Hayatlardan Dışarı) adlı organizasyonda görev yapan Alice, polisin cinsel ilişkilerinin suç sayılması gerektiğini ve Polis Koleji'nin şüphelilerle seks için bir boşluk sağlamaması gerektiğini dile getirdi. Alison "Bunu yasallaştırmak değil, yasaklaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullanırken "Bir memurun gizli kişiliğini kullanırken ilişki kurmasının yasa dışı olduğunu söyleyen mevzuata ihtiyacımız var" diye konuştu.

Parlamento'dan geçen CHIS Bill (Gizli İnsan İstihbarat Kaynakları Yasası) ile birlikte, memurlara suçları işlemeleri için açık bir yetki verildiğinin altını çizen Alison, yasanın zamanlamasının manidar olduğunu vurguladı ve yasanın çarpıtılmaya çok müsait olduğunun altını çizdi.