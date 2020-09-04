Düğün öncesi tura giden genç çift, hırsız maymunların saldırısına uğradı

İngiltere'de bir çift düğün öncesi gittiği Upper Rock'da hırsız maymunların gazabına uğradı. Çift, çantadaki pasaport ve cüzdanı maymuna kaptırırken, o anlar amatör kamerayla kayda alındı.

MAYMUNLARIN SALDIRISINA UĞRADILAR

İngiltere'de Cebelitarık'ta yapacakları düğün öncesi maymunların sıkça rastlandığı Upper Rock'a aileleriyle birlikte tur düzenleyen Lee Ann ve nişanlısı Gabriel, maymunların saldırısına uğradı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Ann'in nişanlısının çantasını karıştıran maymunlar, çiftin pasaport ve doğum belgelerini almaya çalıştı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı. Maymunun çantadan çıkan şekeri yediği görüntülenirken Ann'in annesi Dr Fui Mee Quek, aynı zamanda diğer kızının da maymunlar tarafından hedef alındığını söyledi.