İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor

Dünyada neredeyse 6 milyon kişinin enfekte olduğu koronavirüs salgını, günden günde can almaya devam ediyor. Virüsle ilgili yapılan araştırmalar ise risk grubu daha yüksek olan kişilerin tespit edilmesini sağlıyor. Son olarak İngiltere'de yapılan bir araştırma, yüzük parmağı uzun olan erkeklerde kısa olan hemcinslerine göre virüs kaynaklı daha az ölümler yaşandığını ortaya koydu.

YÜZÜK PARMAĞI UZUN OLAN DAHA ŞANSLI

İngiltere'nin Swansea Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, el parmaklarının uzunluğunun erkeklerde koronadan ölümlerle bağlantılı olduğu iddia edildi. Sonuçları Early Human Development dergisinde de yayımlanan çalışmaya göre, yüzük parmağı uzun olan erkekler, kısa olan hemcinslerine göre koronavirüsünden daha az ölüyor.

TESTOSTERON HORMONUYLA İLİŞKİLİ

Uzmanlar bunun sebebinin testosteron hormonunun seviyesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Anne karnındayken daha fazla testosteron hormonuna maruz kalan erkeklerin yüzük parmaklarının daha uzun olduğunu belirleyen uzmanlar, bunun da bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

41 ÜLKEDEN 200 BİN KİŞİ İNCELENDİ

41 ülkeden 200 binden fazla kişiden veri toplanan araştırmaya göre Malezya, Rusya ve Meksika gibi koronavirüsten ölüm oranının düşük olduğu ülkelerde erkeklerin yüzük parmağı daha uzun; Birleşik Krallık, İspanya ve Bulgaristan gibi ölüm oranının daha yüksek olduğu ülkelerde ise yüzük parmağı daha kısa. Uzun yüzük parmağına sahip olan erkeklerin bulunduğu ülkelerde ölüm oranı 100 binde 2.7, kısa olan erkeklerde ise 100 binde 4.9 olarak hesaplandı.