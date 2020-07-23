İngiliz kulübü Birmingham, 17 yaşındaki Bellingham'ın formasını emekli etti

Birmingham City Kulübü, altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Bellingham'ın 22 numaralı formasının genç futbolculara ilham kaynağı olması amacıyla emekli edildiğini duyurdu.

Borussia Dortmund'un 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği İngiliz orta saha oyuncusu Bellingham, geçen sezon Birmingham City formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkarak 4 gol atmıştı.

REKOR KIRDI

Bellingham'ın transferiyle 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli rekoru kırılmıştı.