İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi

İngiltere Championship ekiplerinden Wigan Athletic'in iflas ile karşı karşıya kaldığı, yönetimine kayyum atandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşanan finansal krizin kulüp yönetimine kayyum atanmasını gerekli kıldığı bildirildi.

Kulübün yeni yöneticileri olarak Paul Stanley, Dean Watson ve Leeds United'ın eski başkanı Gerald Krasner'ın atandığı aktarıldı.

12 PUANI SİLİNECEK

İngiltere Futbol Ligi'nin internet sitesinde yapılan açıklamada da Wigan Athletic'in 12 puanının silineceği kaydedildi. Wigan, 24 kulübün mücadele ettiği İngiltere Championship'te 50 puanla 14. sırada yer alıyor.

7 SEZON ÖNCE PREMİER LİG'DEYDİ

İngiltere'nin köklü kulübü Wigan Athletic, son olarak 2012-13 sezonunda İngiltere Premier Lig'de mücadele etmişti.