İngiliz ekibi Sheffield United, Trabzonsporlu Uğurcan için 20 milyonu gözden çıkardı

Trabzonspor'un genç kalecisine İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United, talip oldu.

NTV Spor'un haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Ada temsilcisi, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Sheffield United, Trabzonspor ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturacak. Uğurcan'a teklif edilecek sözleşmenin süresi, 5 yıllık.

Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan, bu sezon bordo mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.