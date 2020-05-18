İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde

Beşiktaş'a 2017-18 sezonunda bonservis bedeli olmadan kazandırılan Domagoj Vida, siyah beyazlılarda görev aldığı sürede ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Hırvat stoper son olarak İngiliz devi Arsenal'in radarına girdi.

Bedelsiz olarak alınması sebebiyle maaşına ek olarak imza parası da alan ve bundan dolayı sezon başına kulüpten 3 milyon euroluk geliri bulunan stoper, Beşiktaş'ta en yüksek ücret alan isimlerin başında geliyor.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Yönetimin ya maaşında büyük oranda indirim ya da ayrılık beklediği yıldız isme, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Ada'dan 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vereceği belirtildi.