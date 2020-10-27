İndigo ne demek? İndigo ne anlama geliyor? İndigo çocuk ne demek?

İndigo kelimesi sıklıkla karşımıza çıkan bir kelime olarak son yılların favorisi. Peki, indigo ne demek? İndigo ne anlama geliyor? İndigo çocuk ne demek?

İNDİGO NE DEMEK?

New Age teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuk. Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970'lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir. Kendine özgü davranışları olan İndigo çocuklarla başa çıkmak, onlarda uyum ve dengeyi sağlamak için anne ve babaların hayata bakışlarını ve davranış biçimlerini değiştirmeleri gerekiyor.

İNDİGO ÇOCUKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Genellikle okula ve yaşıtlarına uyum gösteremezler.

Disiplin konusunda sıkıntı yaşarlar.

Mutlaka bir otoriteye ihtiyaç duyarlar.

Bir yetişkin gibi davranırlar.

Gelecekle ilgili sezgileri yüksektir.

Çok fazla enerjiktirler, yorulmazlar.

Büyümüş de küçülmüş sözü onlar için geçerlidir.

Çok fazla alternatif sunmayın, içinden çıkamazsınız.

Hiperaktif çocuklarla karıştırabileceğiniz için uzmandan yardım almalısınız.

Çocuğunuzun İndigo olup olmadığını tespit ettirebilirsiniz.

Özel eğitim sonucunda çocuğunuz yeteneklerini olumlu yönde kullanmayı öğrenebilir.

İNDİGO ÇOCUKLAR İLE NASIL İLGİLENİLMELİ?

Tek başına olan çocuğun kendisini mutlu hissetmesi zordur. Bir şey paylaşacağı arkadaşı olmayan insanın mutlu olması çok zordur. Mutlu olan çocuk kendi potansiyelini iyi ortaya koyar. Sağlıklı ve mutlu çocuk ortaya çıkarmamız gereklidir. Bunun için onun sadece zekasına odaklanmamız gereklidir. Bazen aileler artık okula başladıktan sonra hep oyun oynasın istemiyoruz. Aileler derslere yönlensin şeklinde düşünüp yanılgıya düşmektedirler. Çocuklar oyunla öğrenirler. Çocukların oyununu desteklememiz gereklidir. Sorumluluğunu alsın ve boş zamanında oyun oynasın demeliyiz.