Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.
29.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:18
5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya'da devam edecek.
EUROCUP ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında Adana'da doğdu. 2.05'lik pivot, 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaray'a transfer oldu. Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.