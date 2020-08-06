İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı. Mert Hakan Yandaş açıklamasında, transferin gerçekleşmesinden ötürü mutluluğunu anlattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

Mert Hakan Yandaş, transferin açıklanmasının ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte başarılı futbolcunun açıklamaları;

Gerçekten çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Böyle bir camiada bu şekilde karşılanmak beni çok mutlu etti. Anlatılmaz duygular yaşıyorum. Fenerbahçe camiasına geldiğim için inanılmaz mutluyum. Çubuklu formayı giymek benim için çok büyük bir onur. Bu kulübe hizmet edecek olmak çok büyük bir ayrıcalık. Bu şansı veren herkese çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak eşsiz bir duygu.

"EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Emre Belözoğlu'nu hep idolüm olarak gördüm. Transfer sürecinde de tanışma fırsatım oldu. Türk futbol tarihinin bence en büyük oyuncusu. Ondan öğreneceğim inanılmaz şeyler var. Hem duruşuyla hem karakteriyle birçok şey gösterdi. Bu süreçte Emre ağabey bana video klip atmıştı. O klipteki beste çok hoşuma gitmişti. O sözlerle veda etmek istiyorum; Fenerbahçe söyleyecek son sözü, haklıyız kazanacağız.

G.SARAY'A GÖNDERME: BANA VERDİĞİ SÖZÜN ARKASINDA BİR TEK F.BAHÇE DURDU

Lefter'in başının üstünde taşıdığı, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın, Rıdvan Dilmen'in giydiği formayı taşımak benim için çok büyük bir gurur. Transfer süreci biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca verdiğim sözden dönmedim. Dürüstlüğe çok önem verdim. Verdiği sözlerin arkasında duran kulüp de Fenerbahçe'ydi. Başkanıma ve Emre ağabeye teşekkür ediyorum. Benimle ilgili düşünceleri beni çok mutlu etti. Emre ağabeyin benim hakkımda saha içi düşünceleri benim burayı tercih etmeme neden oldu.