IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Uluslararası Para Fonu, koronavirüs salgını nedeniyle oluşturduğu finansman programı aracılığıyla Mısır'a 2 milyar 772 milyon dolar kredi verecek.
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Mısır'a 2 milyar 772 milyon dolar kredi vermeyi kararlaştırdı. IMF'den yapılan yazılı açıklamada, "2 milyar 772 milyon dolarlık kredi ile Mısır'ın Kovid-19 salgınından kaynaklanan acil ödemeler dengesinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığı" bildirildi.
KORUMASIZ ZAYIF SEKTÖRLERİ DESTEKLEYECEK
Kredinin faiz oranı ve geri ödeme süresine yer verilmeyen açıklamada, pandeminin Mısır piyasalarında oluşturduğu belirsizliğin büyük güçlüklerle sağlanan istikrarı olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Açıklamada finansal desteğin sağlık ve sosyal konular başta olmak üzere para piyasalarındaki döviz ihtiyacının azaltılmasına yardımcı olacağı ve korumasız zayıf sektörleri destekleyeceği kaydedildi.