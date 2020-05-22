İmamoğlu'ndan Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı? sorusuna cevap

Haber Global'deki 40 soru programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşiyle ilgili merak edilen soruya da yanıt verdi.

"BİLSEYDİM İZİN VERMEZDİM"

"Dilek İmamoğlu'nun model gibi poz vermesini kıskandınız mı?" sorusunun yöneltildiği İmamoğlu, "Bilseydim izin vermezdim diye espri yaptım. Ama her şakada da bir gerçek payı vardır" ifadesini kullandı.

"EŞCİNSEL EVLİLİKLERİ ONAYLIYOR MUSUNUZ?"

Diyanet'in verdiği fetva ile tekrar Türkiye'nin gündemine gelen eşcinsellik ve eşcinsel evlilikler konusuna da değinen İmamoğlu, Jülide Ateş'in "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna da "Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var. Benden sonraki belediye başkanlarının da var. Ülkeyi yönetenlerin de var. Ama şunu söylemekte fayda görüyorum ki, eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığının altını çizmek isterim" yanıtını verdi.